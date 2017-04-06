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Tokat Ticaret Borsası
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Tokat Ticaret Borsası

Tokat Ticaret Borsasında (TTB) buğdayın kilogramı 0,80 ila 0,85 liradan satıldı.

Tokat Ticaret Borsası

Tokat Ticaret Borsasında (TTB) buğdayın kilogramı 0,80 ila 0,85 liradan satıldı.

TTB'de işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:






Ürünün Cinsi Satış Şekli En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
Arpa MTS 0,65 0,70
Buğday ekmeklik kırmızı yarı sert (1.derece) MTS 0,80 0,85
Ayçiçek MTS 1,50 1,60
Mısır MTS 0,65 0,65
Kabuklu mahlep MTS 10,00 30,00
Kuzu eti MTS 25,00 25,00
MTS: Müstahsilden tüccara satış

TTS: Tüccardan tüccara satış

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