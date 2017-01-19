Tokat'tan Haleplilere 3 Tır Yardım

Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarınca toplanan gıda ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 3 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



Tokat Belediyesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tokat İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kampanyada toplanan gıda yardımlarının bulunduğu tırlar Cumhuriyet Meydanı'ndan dualarla uğurlandı.



KYK Tokat İl Müdürü Muzaffer Öz, yaptığı açıklamada, "Yardım kampanyasında toplanan gıda, giyim ve temizlik maddelerini 3 tıra yükledik. Bu kampanyaya destek veren herkese ve özellikle öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.