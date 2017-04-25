Tokat'tan Fransız Siyaset Bilimciye Suç Duyurusu

Tokat Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Yerel Basın Birliği Tokat Temsilciliği tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözleriyle tepki toplayan Fransız siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges için suç duyurusunda bulunuldu.



Tokat Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Türkiye Yerel Gazeteciler Birliği Tokat Temsilcisi Hüseyin Alpay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, "O zaman geriye ya iç savaş, ya da bunu söylemek zor ama Erdoğan'ın öldürülmesi kalıyor" sözleriyle suikasta azmettiren Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarge hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 310'ncu maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçundan soruşturma ve kovuşturma açılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.



Alpay, referandumun Türk milletini ilgilendiren bir olgu olduğuna dikkat çekerek, "Referandum bizim referandumumuzdur. Seçim bizim seçimimizdir. Bunu biz kendi aramızda tartışırız. Kendi aramızda hesaba koyarız. Kendi aramızda her türlü değerlendirmeyi yaparız. Ama bizim dışımızdaki hiçbir güç bizim içişlerimize, bizim siyasetimize, bizim seçilmiş liderlerimize böyle bir söz söyleme hakkına sahip değildir" dedi.



Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer ise dış ülkelerin Türkiye'ye ayar verme, yön verme, rota çizme gayri ahlaki ve demokrasiden yoksun tavırlarının hep olduğunu hatırlatarak, "Bundan dolayı söz konusu siyaset bilimci Fransız Defarge'ın böyle bir ifadesini affetmemiz mümkün değil. Türk Milleti adına biz buradayız. Tokat'tan böyle Cumhurbaşkanımızın yanında olunduğuna dair güçlü bir ses vermek üzere buraya geldik ve savcılığımıza da suç duyurusunu vereceğiz" diye konuştu.



Ardından gazeteciler IFRI siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarge hakkında hazırladıkları suç duyurusunu Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. - TOKAT