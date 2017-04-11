Tokat'taki Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarınca kaydedildi.



İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.



Görüntülerde, Atatürk Kavşağı'nda ikişer otomobilin çarpışması ve hasta taşıyan ambulansın devrilmesi yer alıyor. Dimes Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması, Çekenli Kavşağı'nda hafif ticari aracın otomobile vurması, aynı kavşakta minibüsün Cumhuriyet Meydanı'nda ise otomobilin yayaya çarpması da görüntülerde bulunuyor.