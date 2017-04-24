Tokat'taki Masa Tenisi En İyi 12'ler Şampiyonası Sona Erdi

Tokat'ta düzenlenen masa tenisi en iyi 12'ler şampiyonası 3'üncü etap müsabakaları kupa töreni ile sona erdi.



Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Tokat Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından Tokat Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle Ali Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Küçükler En İyi 12'ler Şampiyonası 3.etap müsabakaları sona erdi. İki gün süren mücadelelerin ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Minik kızlarda birinci Nihat Nebhan, minik erkeklerde birinci Mustafa Nebhan, küçük kızlarda birinci Zeynep Karaca, küçük erkeklerde birinci Hakan Işık oldu. - TOKAT