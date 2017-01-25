Tokat'taki Fetö Soruşturması

Tokat'ta 6 aydır FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu bulunan şahıs, cezaevinde birlikte kaldığı bazı kişilerin kendilerine, "Bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız, yeniden görevlerinize döneceksiniz" şeklinde konuşmaları olduğu için bugüne kadar bildiklerini anlatmadığını söyledi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İ.K., hakim karşısına çıktı. 6 aydır Çamlıbel Cezaevinde tutuklu olan şüpheli şahıs FETÖ terör örgütüne mensup olduğunu itiraf etti. Cezaevinde birlikte kaldığı bazı kişilerin kendilerine "Bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız, yeniden görevlerinize döneceksiniz. Konuşup bir birinizi satmayın, biraz sabırlı olun, çok yakında bitecek" şeklinde konuşmaları olduğu için bugüne kadar bildiklerini anlatmadığını dile getiren İ.K, örgütte kendisini sohbete çağıran ve telefonuna ByLock yükleyen şahsın cezaevinde olmadığını öğrenince örgüt tarafından kandırıldığını hissettiğini, tutuklu bulunan eşinin de bildiklerini anlatıp serbest kalması üzerine pişman olarak örgütle bağlarını kopardığını ileri sürdü.



Tüm bildiklerini emniyete ve savcılığı anlattığını ifade eden şüpheli, FETÖ'den tutuklu birçok kimsenin ifade vermek istediğini ama ifade vereceği şahıslardan çekindiği için konuşmadığını iddia etti. - TOKAT