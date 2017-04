Tokat'taki Fetö/pdy Davası Sanıklarına Hapis Cezası

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) cezaevi örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 15 sanıktan 12'si hapis cezasına çarptırıldı.



Tokat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Şuayip B, Sezai Ö. ile tutuksuz sanıklar A.A, A.K, B.Y, C.A, İ.U, K.K, M.K, M.D, M.S, Ö.F.K. ve M.Ç. ile avukatlar katıldı. Sanıklar S.Ç. ve M.E ise duruşmaya gelmedi.



Bandırma'da tutuklu bulunan sanıklardan Şuayip B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı. Diğer sanıklar da savunmalarında tahliyelerini talep etti.



Sanıklardan Sezai Ö, A.A, A.K, B.Y, C.A, İ.U, M.K, M.D, M.S, Ö.F.K, S.Ç. ve M.Ç. hakkında 4 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları veren mahkeme heyeti, K.K. ve M.E'nin ise beraatine hükmetti.



Heyet, Şuayip B'nin tutukluluğunun devamına ve dosyasının ayrılmasına, M.D. ve S.Ç'nin de tutuklanmasına karar verdi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında infaz koruma memurları ve öğretmenlerin bulunduğu 15 şüpheli hakkında dava açılmıştı.