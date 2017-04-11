Tokat'taki Fetö/pdy Davası
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tokat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar H.G, G.G, A.B, N.D.Y, A.G, S.Y, Z.Y, K.K, Y.M, K.K, A.E. ve G.D. ile avukatları katıldı.
Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti.
Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
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