Tokat'ta Şüpheli Şahıs İhbarı, Polisi Alarma Geçirdi

Tokat'ta bir eczaneden yapılan yabancı uyruklu şüpheli şahıs ihbarı üzerine harekete geçen polis çalışma başlattı.



İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını yapan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ederken, vatandaşlar şüphelendikleri şahısları 155'e ihbar ediyor. Ülke genelinde polise yüzlerce ihbar gelirken, Tokat'ta da bir eczacı şüphelendiği yabancı uyruklu şahsı ihbar etti. Eczaneden şırınga ve sargı bezi alan şahsın, kime neden aldığı sorusuna cevap vermemesi üzerine yapılan ihbarı değerlendiren polis, Meydan Çarşısı bölgesinde şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



Yaklaşık 2 saat süren çalışmada şüphelinin izine rastlanmazken çalışmalar devam ediyor. - TOKAT