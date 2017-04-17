Tokat'ta Vatandaşın Yüzde 63'ü Evet Oyu Kullandı

Tokat'ta resmi sonuçlara göre halk oylamasında 365 bin 070 seçmenden 226 bin 835'i evet, 132 bin 188'i hayır oyu kullanılırken, 6 bin 47 oy geçersiz sayıldı.



Tokat'ta YSK'dan alınan resmi sonuçlara göre 1581 sandıkta seçmen listesine kayıtlı olan 417 bin 661 seçmenden 365 bin 070'i oy kullandı. 52 bin 591 seçmenin sandığa gitmediği seçimlerde 359 bin 23 oy geçerli sayıldı. Sandıktan çıkan verilere göre 226 bin 835 evet, 132 bin 188 hayır oyu kullanıldı. Çamlıbel T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumda kurulan iki sandıkta 110 evet, 571 hayır oyu çıktı. Evet ve hayır oylarının il merkezi ve ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde:



"Tokat merkez evet 78 bin 75, hayır 39 bin 239, Almus ilçesi evet 6 bin 569, hayır 6 bin 248, Artova ilçesi evet 4 bin 63, hayır 1699, Başçiftlik ilçesi evet 2 bin 132, hayır 777, Erbaa ilçesi evet 37 bin 64, hayır 19 bin 670, Niksar ilçesi evet 22 bin 908, hayır 15 bin 648, Pazar ilçesi evet 6 bin 976, hayır 2 bin 31, Reşadiye ilçesi evet 12 bin 284, hayır 5 bin 432, Sulusaray ilçesi evet 3 bin 675, hayır 802, Turhal ilçesi evet 30 bin 375, hayır 21 bin 71, Yeşilyurt ilçesi evet 4 bin 169, hayır 1220, Zile ilçesi evet 18 bin 545 hayır 18 bin 351" - TOKAT