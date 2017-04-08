Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı

TOKAT merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı.



Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat merkezli Ordu, Yalova ve İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 aylık takip ve çalışmalar sonucunda yapılan eş zamanlı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 60 gram bonzai, 3 ecstasy hap, 7 gram esrar, dikili vaziyette 20 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi. A.A., O.K., İ.T., A.H.H., N.A., F.S., F.E., K.B., A.Y. ve H.K. gözaltına alındı.



Sabah saatlerinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeyı çıkarılan şüphelilerden 9'u, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, nakletmek ve ticaretini yapma suçlarından tutuklanarak Çamlıbel Cezaevine gönderildi. H.K. ise serbest bırakıldı. - Tokat