Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Tokat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 50 adet içime hazır bonzai ele geçirilirken, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, nakletmek ve ticaretini yapma suçlarından H.G.,Y.E.O.A,Y.B.,B.Ş.Ö.A.,E.Ş.,C.A.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT