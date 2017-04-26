Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece saatlerinde kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 50 adet içime hazır bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, nakletmek ve ticaretini yapma suçlarından H.G., Y.E.O.A, Y.B., B.Ş., uyuşturucu kullanma iddiasıyla da Ö.A., E.Ş., C.A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



- Tokat