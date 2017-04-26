Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramada 59 paket halinde 100 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda H.G, Y.E, O.A, Y.B. ve B.B. gözaltına alındı, 3 kişi hakkında da "Uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.



Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.