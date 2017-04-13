Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 170 gram bonzai ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yapılan çalışmaları sonrası bir kişinin İstanbul'dan uyuşturucu madde ile geleceği bilgisine ulaştı.



Özel bir turizm şirketi ile ilçeye gelen Turgay Y, otobüsten indiği sırada emniyet ekipleri tarafından yakalandı.



Turgay Y'nin üzerinde yapılan aramada 170 gram bonzai ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.