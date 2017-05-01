Tokat'ta "Uçurtma Şenliği" Düzenlendi

Erbaa ilçesinde "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.



Yuvam Anaokulu tarafından bu yıl 6.'sı Erbaa Park Vadi Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlik öncesinde, katılımcılara 150 uçurtma dağıtıldı.



Okul müdür vekili Elif Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yuvam Anaokulu olarak şenliği bu yıl Erbaa Park Vadi'de gerçekleştirdiklerini söyledi.



Çetiner, "Bu yıl ki temamız ay yıldızlı Türk bayrakları idi. Türk bayraklarını semalarda dalgalandırdık. 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için bunu bu yıla özel yaptık. 15 Temmuz şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Çocuklarımıza vatan, millet sevgisini aşılamak istedik. Katılan bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan da katıldı.