Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Muhammet Uzel (21) idaresindeki 38 BN 089 plakalı otomobil, Tokat-Amasya karayolunun Kuruçay mevkisinde karşı yönden gelen Serdar Şahin'in kullandığı 60 HT 764 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan babası Adil (61), annesi Neriman Uzel (55) öldü.



Araçlarda bulunan Şükran Avcı, Derya Ceylan ve Aslıhan Tor yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.