Tokat'ta trafik kazası: 16 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde sollama yapan özel halk minibüsü ile panelvan aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 16 kişi yaralanırken, araç sürücüleri sıkıştıkları yerden güçlükle çıkartıldı



TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde sollama yapan özel halk minibüsü ile ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 16 kişi yaralanırken, araç sürücüleri sıkıştıkları yerden güçlükle çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesinden Tokat'a yolcu taşıyan Vedat Buyar idaresindeki 60 NJ 981 plakalı minibüs, D-850 karayolu Musapınarı 12. Kilometresinde sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Halil Ejder idaresindeki 60 HS 881 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 yolcu ile her iki aracın şoförü yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla yaralılar Niksar ile Tokat'taki hastanelere sevk edildi. Kazada şoför mahallinde sıkışan araç sürücülerini kurtarmak için ise ekipler zamanla yarıştı. İlk olarak Halil Ejder, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Özel halk minibüsü şoförünü kurtarmak için seferber edildi. İtfaiye ekipleri tarafından aracın koltukları kesilmek suretiyle Vedat Buyar bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Acılar içinde kıvranan araç sürücüsü sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılar içerisinde 112 Acil Serviste nöbet çıkışı araçla Tokat'a giden bir sağlık görevlisi olduğu, ameliyata alınacağı kaydedildi. Niksar'a sevk edilen bir yolcunun durumun ağır olduğu diğer yolcuların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya'da kazayı duyup olay yerine geldi. Kaza nedeni ile yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile birlikte trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.