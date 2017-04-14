Tokat'ta Trafik Kazası: 16 Yaralı
Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Niksar Belediyesine ait halk minibüsü ile karşı yönden gelen bir başka minibüs bugün Niksar-Tokat Karayolu 12'nci kilometresinde çarpıştı. Kazada minibüslerde bulunan 16 kişi yaralandı. Sürücüler araçlarda sıkışırken itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. - TOKAT