Tokat'ta Trafik Kazası: 16 Yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Tokat'ta Trafik Kazası: 16 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar Belediyesine ait halk minibüsü ile karşı yönden gelen bir başka minibüs bugün Niksar-Tokat Karayolu 12'nci kilometresinde çarpıştı. Kazada minibüslerde bulunan 16 kişi yaralandı. Sürücüler araçlarda sıkışırken itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. - TOKAT

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