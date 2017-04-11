Tokat'ta trafik kazaları Mobese kameralarına yansıdı



TOKAT'ta şehir içi trafiğinde çeşitli tarihlerde yaşanan trafik kazaları kentteki Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazalarda sürücülerin dikkatsizliğinin ön planda olduğu görüldü.



Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları Mobese kameraları ile görüntülendi. Kazaların bir çoğunun genellikle kavşak noktalarında yaşandığı görülürken, çoğu can kaybı olmaksızın atlatılan kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ön plana çıktı. Kazalar arasında Atatürk kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksinin kavşaktan karşıya geçmek isterken başka bir otomobile çarpması dikkat çekti. Behzat Bulvarı'nda ise karşıya geçmek isteyen yayaya minibüsün çarpma anı görüntülere yansıdı. Sanayi kavşağında özel bir hastaneye ait ambulansa kavşakta başka bir aracın çarpmasıyla 100 metre boyunca sürüklenmesi de görüntüler arasında yer aldı.