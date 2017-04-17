Tokat'ta Trafiğe Çıkanlar Gözlerine İnanamadı

Tokat'ta trafiğe kamyonetine havaleli yüklediği saman balyaları ile çıkan sürücü görenleri şaşırttı.



Tokat-Niksar Karayolunda bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan fotoğraf karelerinde kamyonetin üzerine bağlanarak yerleştirilen saman balyalarının devrilecek gibi durması yürekleri ağza getirdi. Trafikteki diğer araçlar için de tehlike oluşturan sürücü yaklaşık 40 kilometrelik yolu 2 saatte kat etti. Niksar yolu dönekse mevkisini geçen araç bir kaç kilometre sonra makas kırması nedeni ile arıza yaptı. - TOKAT