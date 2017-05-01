Tokat'ta Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Tokat-Niksar karayolu Hamidiye Köprüsü mevkisinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.



Kazada, araçlarda bulunan Ali Kestane (84), Aysel, Erol, Uğur, Şeyda ve Melike Ağacayazı yaralandı.



Yaralılar ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Ali Kestane tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.