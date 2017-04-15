Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonu

TOKAT'ın Artova ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda Osmanlı dönemine ait 19 parça tarihi eser ele geçirildi.



Tokat İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Artova ilçesinde ikamet eden 32 yaşındaki E.Ü.'nün elinde Osmanlı dönemine ait tarihi eser bulunduğu ve satacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler Tokat Artova yol ayrımında Uğrak Köyü yakınlarında E.Ü'nün aracını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 2 kama, 1 kırbaç, 4 yüzük olmak üzere çeşitli özeliklerde ve ebatlarda toplam 19 adet tarihi eşya ele geçirildi. Tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen E.Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- Tokat