Tokat'ta "Sevginiz ve Gülüşünüz Dünyaya Bedel " Projesi

Zile Kaymakamlığı tarafından "Sevginiz ve Gülüşünüz Dünyaya Bedel" projesi kapsamında down sendromlu ve otistik engelli öğrenciler İstanbul'a geziye gönderildi.



Kaymakamlık önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Adnan Tezcan, "Bu özel insanların bir gülüşü dünyaya değer. Onların gülüşüne ve mutluluğuna bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Tebdili mekanda huzur vardır anlayışıyla aileleriyle birlikte bu insanlarımızı mutlu etmek ve ne kadar değerli olduklarını onlara hissettirip farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah çok keyif alırlar ve kazasız belasız gider gelirler. Geziye engelli çocuklar ve ailelerinden oluşan 54 kişi katıldı." dedi.



Öte yandan geziye katılan engelli çocuklar Tezcan'a sevgi gösterisinde bulundular. Kaymakam Tezcan tablo karşısında gözyaşlarını tutamadı.



Programa Tezcan'ın eşi Tuğba Işıldak Tezcan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile çok sayıda veli ve vatandaş katıldı.