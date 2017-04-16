Tokat'ta Sandıklar Açılmaya Başladı

Tokat'ta oy verme işlemlerinin sona ermesi ile birlikte sandıklar açılarak oy sayım işlemleri başladı.



Tokat'ta saat 17.00 İtibariyle sandıklar açılmaya başladı. 13 sandığın bulunduğu Mahperi Hatun Kız Meslek Lisesi'nde oy sayım işlemleri devam ediyor. Bin 581 sandıkta 416 bin 852 seçmenin oy kullanması beklenen Tokat'ta oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından oylar adliye binasına götürülerek merkez ilçe seçim kuruluna teslim edilecek. İlçe Seçim Kurulu tarafından veriler anlık olarak basın mensuplarına bildirilecek. - TOKAT