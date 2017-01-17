Tokat'ta Sahte İçkiden Ölüm İddiası

Tokat'ta sahte içki içen bir kişi öldü, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.



Aldıkları sahte içkiden içen Irak uyruklu A.W. ile A.K, A.G. ve A.S, fenalaşmaları üzerine Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.W, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



A.K, A.G. ve A.S'nin tedavisi ise sürüyor.



Sahte içki sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.