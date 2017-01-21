Tokat'ta Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 2'ye Yükseldi

Tokat'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.



Tokat'ta Irak uyruklu A.W'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin hastanelik olduğu sahte içki soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklanmıştı. Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören A.G. hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan iki kişiden birinin ise hayatı tehlikeyi atlattığı, yoğun bakımda tedavi gören bir kişinin kör olma tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - TOKAT