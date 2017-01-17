Tokat'ta Sahte İçkiden 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Tedavi Altında

Tokat'ta sahte içki içtiği değerlendirilen yabacı uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde evinde rakı içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Irak uyruklu A.W. yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. İddiaya göre, şahıs evinde tekrar mide bulantısı, baş dönmesi, gözlerinde bozukluk yaşaması sonucu 112 acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Kalp masajı ile kalbi çalıştırılan şahıs yoğun bakım servisinde tedavi görürken Pazar günü hayatını kaybetti.



Olaydan bir gün sonra hastaneye aynı şikayetlerle başvuran A.S., A.K ve A.G. tedavi altına alındı. İki kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken Irak uyruklu A.W.'nin kesin ölüm nedenin adli tıp raporundan sonra tespit edileceği kaydedildi.



Sahte rakı sattığı ileri sürülen 2 kişi gözaltında



Ölüm olayının ardından birlikte alkol alan 3 kişinin de aynı şikayetlerle hastaneye başvurması üzerine olayın sahte rakıdan kaynaklanabileceği şüphesi üzerine Tokat polisi çalışma başlatıldı. Polis yaptığı araştırmada bir şahsın İstanbul'dan gelen 10 şişe rakıdan birkaç tanesini içtikten sonra geride kalanları sattığını tespit etti.



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - TOKAT