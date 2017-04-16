Tokat'ta referandum kutlaması



TOKAT'ta Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhuriyet Meydanında kutlama yapıldı.



Kesin olmayan sonuçlara göre ülke genelinde 'evet' oylarının yüzde 50 oranının geçmesinin ardından vatandaşlar araçları ile Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde konvoy yaparken, bazıları ise Valilik önündeki alanda toplandı. Ellerindeki Türk bayrağı ile seçimi kutlayan partililer, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. Burada kutlamalara katılan AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, seçime katılanlara teşekkür ederek şöyle konuştu: '



'Gözleriniz aydın olsun. Dünya dört gözle bekliyor. Dört gözle Türkiye'yi seyrediyor. Tabi ki bir yanda mazlumlar, bir yanda ümmet, bir yanda o şer odaklar 1453'ten kuyruk acısı olanlar bizleri seyrediyorlardı. Zannedersem cevabı aldılar. Bugün çocuklarımızın yarınlarının temelini attığımız bir gün, bizlerin yaşadığı sıkıntıları çocuklarımız ve gençlerimiz yaşamayacak. Bugün yeni Türkiye'nin temelini attınız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.



Daha sonra ise meydan da havai fişek gösterisi yapıldı.