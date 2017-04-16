Tokat'ta Referandum Kutlaması

TOKAT'ta Anayasa değişikliği referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandum unun ardından Tokat'ta Ak Partililer sokaklara döküldü. Bazıları araçlarıyla Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde konvoy oluşturarak şehir turu attı. Kalabalık bir grup ise Valilik önündeki alanda toplandı. Ellerindeki Türk bayrağı ile sonuçları kutlayan partililer, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.



Burada kutlamalara katılan Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, seçime katılanlara teşekkür ederek, "Gözleriniz aydın olsun. Dünya dört gözle bekliyor. Dört gözle Türkiye'yi seyrediyor. Tabi ki bir yanda mazlumlar, bir yanda ümmet, bir yanda o şer odaklar, 1453'ten kuyruk acısı olanlar bizleri seyrediyorlardı. Zannedersem cevabı aldılar. Bugün çocuklarımızın yarınlarının temelini attığımız bir gün, bizlerin yaşadığı sıkıntıları çocuklarımız ve gençlerimiz yaşamayacak. Bugün yeni Türkiye'nin temelini attınız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.



Daha sonra meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.



- Tokat