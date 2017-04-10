Tokat'ta Polis Haftası Kutlandı

Tokat'ta, Türk Polis Teşkilatının 172'nci Kuruluş Yıl dönümü Etkinleri kapsamında tören düzenlendi.



Uzunburun Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile davetliler katıldı.



Törende Atatürk Anıtına çelenk sunan İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu, 172'nci yılını kutlayan emniyet teşkilatının dünyanın en güçlü polis teşkilatlarından birisi haline geldiğini söyledi. Emniyet teşkilatının 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında halkın birlik ve beraberliği içinde demokrasiye ve devlete sahip çıkarak özverili ve fedakarca çalışmaları sayesinde dünya tarihine ibret gösterilecek bir destan yazmış olduğunu ifade eden Topaloğlu,"Bunu asla unutmayınız ki; mesleğiniz gereği gururla taşıdığınız üniformayı kutsal ve anlamlı kılan en önemli neden, görevinizin ifası sırasında gerekirse canınızı bile feda etmekten çekinmemenizdir" diye konuştu. Müdür Topaloğlu,törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti. Vali Can ve beraberindeki heyet daha sonra polislerin gününü kutlayarak başarılar diledi. - TOKAT