Tokat'ta Oy Verme İşlemi Başladı

TOKAT'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliğine ilişkin referandum da oy kullanma işlemi başladı.



Kentte kurulan bin 578 sandıkta görevliler, referandum a ilişkin tercih pusulalarını kontrol edip mühürledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatlerin 08.00'yi göstermesiyle birlikte seçmenler içeriye alındı. 416 bin 852 seçmenin bulunduğu kentte, erken saatlerde sandık başına gelenlerin yoğun olduğu gözlendi.



- Tokat