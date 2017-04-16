Tokat'ta Oy Verme Işlemi Başladı
Tokat'ta oy verme işlemi başladıTOKAT'ta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören 18 maddelik Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oy kullanma işlemi başladı.
Tokat'ta oy verme işlemi başladı
TOKAT'ta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören 18 maddelik Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da oy kullanma işlemi başladı.
Kentte kurulan bin 578 sandıkta görevliler, referandum a ilişkin tercih pusulalarını kontrol edip mühürledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatlerin 08.00'yi göstermesiyle birlikte seçmenler içeriye alındı. 416 bin 852 seçmenin bulunduğu kentte, erken saatlerde sandık başına gelenlerin yoğun olduğu gözlendi.