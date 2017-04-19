Tokat'ta Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre sabah 06.45 sularında Reşadiye'ye bağlı Güvendik köyünden ilçe merkezine doğru seyreden 60 RD 098 plakalı Nihat Güneş yönetimindeki otomobil, şoförün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu Delice Mevkiinde takla attı. Kazada sürücü Güneş ve otomobilde bulunan Metehan Güneş, Ayşe Güneş, Duygu Turgut ve Seher Demir, Fuat Güneş yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan şoför Güneş ve Fuat Güneş Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TOKAT