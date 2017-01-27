Tokat'ta 'Osmanlı Haftası' Etkinlikleri

Erbaa ilçesinde "Osmanlı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen ve 2. Abdülhamid Han'ın konu alındığı etkinlikler kapsamında Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde Merkez Büyük Cami'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an tilaveti ile başlayan programda Abdülhamid Han'ın hayatından bir kesitin anlatıldığı tiyatro gösterisi sunuldu.



Programda konuşan Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, haftayı çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi.



Etkinliklere vatandaşların ilgi gösterdiğini anlatan Yıldırım, "Tabiki her biri birbirinden değerli padişahlarımız var. 'Abdülhamid'i anlamak Türkiye'yi anlamaktır' diyoruz. O yüzden 3. Osmanlı Haftası'nın temasını da Abdülhamid olarak belirledik. İnşallah 6 gün boyunca hem Osmanlı gelenekleri ve adetleri hem de Abdülhamid Han'ın yaptıkları, yapmaya çalıştıklarını sizlerle paylaşmaya ve anlatmaya çalışacağız." diye konuştu.