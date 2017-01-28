Tokat'ta "Okullu Okulsuz Okuyoruz" Projesi

Tokat il Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okullu Okulsuz Okuyoruz" projesine Yeşilyurt ilçesinde kurum ve okul yöneticileri bir araya gelerek kitap okudular.



Proje kapsamında Yeşilyurt ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ilçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Nayman başkanlığında yaklaşık 15 kişilik okuma gurubu kitap okuyup yorumladılar ve kendi aralarında değerlendirmeler yaptılar.



Yeşilyurt ilçesinde okullarda öğrenciler ve velilerinde guruplar oluşturarak projeye destek verdikleri öğrenildi.