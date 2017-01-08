Tokat'ta Okullar Yarın Tatil

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğuna işaret etti.



Meteoroloji verilerine göre kar yağışının süreceğini belirten Yazıcı,"İl Hıfzısıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.