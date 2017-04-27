Tokat'ta Öğrencilerin Teog Maratonu Sona Erdi

Tokat'ta Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına giren öğrenciler ikinci oturumda ter döktü.



TEOG sistemi kapsamında düzenlenen sınavlarının ikinci oturumu tamamlandı. Tokat il genelinde 188 okulda 8 bin 728 öğrenci sınava girdi. Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sınava giren öğrencilerden kimileri sınavı kolay bulurken, kimi öğrenciler ise zorlandıklarını söyledi. Çocuklarını okul bahçesinde bekleyen veliler ise yaşadıkları sınav heyecanın dile getirerek tüm öğrencilere başarılar diledi. - TOKAT