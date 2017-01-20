Tokat'ta Öğrencilerin Karne Heyecanı

Tokat'ta yarı yıl tatilinde 676 okulda 113 bin 639 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Yurt genelinde 18 milyon öğrenci ile birlikte Tokat'ta 676 okulda 113 bin 639 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğretmenlerin karneleri dağıtmasıyla birlikte bazı öğrenciler notlarının iyi olmasına sevinirken zayıfları olan öğrenciler üzüntü yaşadı. Öğretmenler zayıf notu bulunan öğrencilerin ailelerine duyarlı olmaları ve çok fazla üzerilerine gitmemesi yönünde uyarıda bulundu.



Öğrenciler eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine 6 Şubat 2017 tarihinde başlayacak, 9 Haziran 2017 tarihinde de yaz tatiline girecek. - TOKAT