Tokat'ta öğrenci servisi devrildi 16 yaralı



TOKAT'ta öğrencileri taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkinde meydana geldi. Uğrak köyünden çeşitli okullarda okuyan öğrencileri kent merkezine götüren götüren 40 yaşındaki Cüneyt Aydın'ın kullandığı 60 S 0080 plakalı servis minibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritteki yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Cüneyt Aydın ve öğrenci servisinde bulunan 15 öğrenci ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis, Kazayla ilgili soruşturma başlattı.