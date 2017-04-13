Tokat'ta öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı



TOKAT - Tokat'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş mevkinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza, Uğrak Köyünden kent merkezine öğrenci taşıyan Cüneyt Aydın idaresindeki 60 M 0080 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek istinat duvarına çarpması sonucu meydana geldi. Kazada yan yatan minibüsteki öğrenciler yoldan geçen sürücülerin yardımı ile araçtan çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla öğrenciler hastanelere sevk edildi. Kazada yaralı öğrenci sayısının fazla olması nedeni ile bir süre öğrenciler olay yerinde ambulans gelmesini bekledi. Yerde yatarak ambulans bekleyen yararlıların üzerine yakınları üşümesinler diye montlarını örttü. Yaralılar olay yerine sevk edilen diğer ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.