Tokat'ta Nisan ayında yağan kar görenleri şaşırttı



TOKAT - Tokat"n Başçiftlik ilçesinde Nisan ayında kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Tokat kent merkezinde yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başçiftlik ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Nisan ayında kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kar yağışından arıcılarda etkilendi. Arı kovanları karla kaplanırken, beyaza bürünen ilçede eşsiz doğa manzaraları ortaya çıktı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, geçtiğimiz yıl Nisan ayında kar yağmadığını bu yıl kar yağışlarının aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Kayak merkezinde ise karın eridiğini ifade eden Başkan Tuncel, Nisan ayında yağan karın kayak yapmak için uygun olmadığını sözlerine ekledi.