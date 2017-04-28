Tokat'ta Modern Adliye Binası İnşaatı Hızla Yükseliyor

Tokat'ta eski cezaevinin yerine yapılmaya başlanan modern adliye binası hızla yükseliyor.



Tokat'ta 34 yıldır hizmet veren adliyesi binasının fiziki olarak yetersiz kalması sonucu eski cezaevinin bulunduğu alanda 15 Şubat'ta temeli atılan adliye binası inşaatı çalışmaları devam ediyor. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, yaklaşık olarak 21 milyon liraya mal olacak olan adliye binası inşaatının 2018 yılı Mart ayına tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Akıllı bina olarak inşa edilen adliye binasında her ayrıntının planlandığını ifade eden Turhan, merkezi ısıtma sisteminden güvenlik sistemine binanın modern olarak dizayn edileceğini kaydetti.



Mimari yapısı ile dikkat çekecek olan adliye binasında duruşma salonlarına hükümlülerin 8 asansörlerle çıkartılacağı, adliye koridorlarında bekletilmeyeceği öğrenildi. - TOKAT