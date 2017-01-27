Tokat'ta Merdiven Çalışması

Tokat Belediyesi tarafından Oğulbey Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine eskiyen merdivenlerin yenilenmesi için çalışması başlatıldı.



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile yaptığı toplantıda ekip olarak mahalle muhtarlarının işbirliğinde vatandaşların sorunlarını kısa sürede değerlendirilerek çözülmesi için uygulama başlattı. Tokat Belediyesi tarafından Oğulbey Mahallesi'nde çat kapı ziyaretler yapan belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşların sorunlarını yakından dinledi. Bu kapsamda ilk ziyaretin yapıldığı Oğulbey Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine eskiyen merdivenlerin yenilenmesi için çalışması başlatıldı. Ayrıca Devlet Hastanesine mahalleden bağlantı yapılan yolda iyileştirme çalışması yapılması programa alındı. Oğulbey Mahallesi Muhtarı Halis Akın, belediyenin birim müdürlerimizle birlikte çat kapı ailelere ziyaretler yaptıklarını ifade ederek, "Mahallemizde bazı sokaklarda merdivenlerimiz yıpranmıştı, müdürlerimiz bunları yerinde gördüler ve sorunu hemen ilettiler. Bugünde ekipler gelerek merdiven yapım çalışmasına başladılar. Birebir çalışma neticesinde daha da verimli oldu. Belediyemiz içerisinde bir ekip oluşturulması ve yerinde tespit edilmesi işlerin daha da verimli olmasını sağladı. Oğulbey Mahallesi olarak belediyemize teşekkür ediyorum, mahallemizde büyük sorunlar kalmadı, bazı ufak işlerde bu organizasyon ile ortaya çıkıyor ve hallediliyor" dedi. - TOKAT