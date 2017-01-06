Tokat'ta Mehmet Akif İnan Anısına Koşu Düzenlendi

Tokat'ta, Mehmet Akif İnan'ın vefatının 17. yılı dolayısı ile koşu yapıldı.



Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Memur-Sen, Eğitim-Bir Sen Tokat Şubesi ve Anadolu Gençlik Spor Kulübünün katkıları ile geleneksel Mehmet Akif İnan Koşusu düzenlendi. Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden startı verilen 1 mil (1609 m.) koşu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. 6 kategoride toplamda 163 sporcunun katılımları ile gerçekleştirilen koşuda dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmada birinci olan sporculara 100 TL, ikinci olanlara 80 TL, üçüncü olanlara 50 TL para ödülü ile kupa ve madalya takdim edildi. Ayrıca kategorisinde ilk 5'e giren sporculara spor ayakkabısı ile tüm öğrencilere tişört hediye edildi. Ödül törenine Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Memur-Sen Tokat Şubesi Başkanı Suat Mantar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Cemil Çağlar, Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şube Başkanı Hüseyin Reel, STK Temsilcileri, antrenör ve sporcular katıldı. - TOKAT