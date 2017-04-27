Tokat'ta Kuran Kursunda Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

TOKAT Müftülüğü Molla Hüsrev Yatılı Kuran Kursunda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.



Yangın, saat 11.00 sıralarında Parekende Mahallesi'nde bulunan,Tokat Müftülüğü bünyesindeki Molla Hüsrev Yatılı Kuran kursunun 3'ncü katından bulunan öğrencilerin yattığı iki odada ve dördüncü katta bulunan mescitte meydana geldi. Yangını gören yetkililer, yurtta kalan öğrencileri dışarı çıkardı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, yangının daha fazla büyümemesi için ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleri ile kendileri yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.



Tokat Müftüsü Ahmet Erdem,"Yangın büyümeden itfaiye ekipleri geldi. Öğrenciler tahliye edildi. Kuran kursu müdürümüz ve öğretmenlerimiz yangın söndürme tüpleri ile ilk müdahaleleri yaptıkları için yangın büyümemiş. İtfaiye ekiplerimizin gelmesi ile birlikte yangın söndürüldü. Böyle bir şey yaşanması bizi son derece üzmüştür. 3 ayrı noktada yangın çıkmış. Yangın sebebini bilemiyoruz. Bizi sevindiren nokta yangının gündüz olması ve hiç bir çocuğun burnunun kanamaması ve görevlilerimizin zarar görmemesidir" dedi.



Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - Tokat