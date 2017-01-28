Tokat'ta Kar Yağışı ve Buzlanma Kazalara Yol Açtı

Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sonucu Çevre Yolu Erenler Mezarlığı yakınlarında yokuş aşağı yolda ilerleyen İbrahim Türkoğlu idaresindeki 60 HN 059 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan bir kişi ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca Demir Köprü Kavağı ile Fidanlık mevki yolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.



Direksiyon sınavına katılan sürücü adayları ise zor anlar yaşadı. - TOKAT