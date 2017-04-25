Tokat'ta kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu



TOKAT - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Nisan ayında kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Tokat'ta da etkisini gösterdi. Kent merkezinde yüksek kesimlerde yağan kar nedeni ile hava sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düştü. Başçiftlik ilçesinde ise gece saatlerinde yağan kar şaşkınlıkla karşılandı. Araçlarında kar temizliği yapan vatandaşlar, Nisan ayı sonlarında yağan kardan dolayı duydukları şaşkınlığı dile getirdiler. Genç Osman Mahallesi Muhtarı Nazif Karakoç'un objektiflerine yansıyan fotoğraflarda kar altına kalan çiçekler kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karakoç, geçtiğimiz yıl Nisan ayında havanın bu kadar soğuk ve kar yağışı olmadığını ifade ederek, kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.

(Nİ-GF-