Tokat'ta Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Tokat'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.



Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı Tokat-Sivas karayolunda ise sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri Geyraz Mahallesi'nde uygulama yaparak kar lastiği ve zinciri olmayanların araç sürücülerinin yola çıkmasına izin vermedi. Çevre yolunda ise birçok araç kar yağışı ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı. Maddi hasarlı kazaların yaşandığı yolda karayolları ekipleri çalışma yaptı.



Öte yandan Tokat Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini duyurdu. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacağı bildirildi. - TOKAT