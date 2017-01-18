TOKAT'ın Niksar ilçesinde üzerinde kar birikintisi oluşan seralar çöktü.
Niksar ilçesi Yolkonak beldesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Üzerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayan seralar çökerken, içindeki ürünler zarar gördü. Beldede seracılık yapan Hüsamettin Balcı, kar yağışının ardından biriken kar nedeniyle serasının çöktüğünü, 50 bin kök marulunun soğuktan donduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.
- Tokat
Tokat'ta Kar Seralara Zarar Verdi
TOKAT'ın Niksar ilçesinde üzerinde kar birikintisi oluşan seralar çöktü.
TOKAT'ın Niksar ilçesinde üzerinde kar birikintisi oluşan seralar çöktü.
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